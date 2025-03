Zwei Frauen verleihen alten Büchern neues Leben

Es ist ein unscheinbares Gebäude in einer ruhigen Straße in ländlichen Issing, und von außen könnte man leicht daran vorbeigehen. Doch sobald sich die Tür zur Buchbinderwerkstatt öffnet, taucht man ein in eine andere Welt. Der Duft von frischem Papier liegt in der Luft. Es fühlt sich an wie eine Zeitreise zurück in die 1970er oder -80er-Jahre. Die Werkstatt selbst scheint ein Relikt dieser Ära zu sein. Es stehen einige große, kleine und klobige Maschinen in den Räumen, die von vergangenen Zeiten erzählen. Zwischen den Maschinen liegen riesige Papierbögen in allen denkbaren Farben, von sanftem Pastell bis hin zu kräftigen Tönen. Es ist ungewöhnlich still hier, fast schon andächtig, nur die Maschinen hört man im Hintergrund leise surren. Der Raum ist erfüllt von einer Ruhe, die einem das Gefühl gibt, in einer anderen, weit entfernt liegenden Zeit zu sein. Und mittendrin Sabine Moosmüller und Corinna Gratz.

