Von Landsberg nach Ummendorf: Italiener eröffnet an neuem Ort wieder

Der frühere Pächter des Bürgerheims in Ummendorf hatte vergangenen Herbst aus Altersgründen aufgehört. Ab dem heutigen Freitag gibt es wieder ein gastronomisches Angebot in den Räumlichkeiten in der Stoffener Straße. Es wird von einer Familie betrieben, die zuvor mehrere Jahre in Landsberg ein Restaurant hatte und dort lebt. Sie erklären, warum sie von dem Standort überzeugt sind.

