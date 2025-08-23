Vorfahrt missachtet in Weil: Unfall mit 9000 Euro Schaden

Weil ein 67-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 21-Jährigen in Pestenacker missachtete, kam es am Freitag gegen 14.25 Uhr zum Unfall. Der Mann wollte aus dem Wolfmühlweg in die Winkler Straße einbiegen. Beim Zusammenstoß wurde laut Polizei Landsberg niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Ein nachfolgender Motorradfahrer konnte über seine Helmkamera den Unfall aufzeichnen und so als Zeuge die Angaben der Beteiligten bestätigen. Gegen den 67-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)
Pestenacker
