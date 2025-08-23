Icon Menü
Pestenacker

Vorfahrt missachtet in Weil: Unfall mit 9000 Euro Schaden

Ein 67-jähriger Autofahrer übersieht in Pestenacker das Auto einer vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen.
Von Christian Mühlhause
    Weil ein Mann die Vorfahrt missachtet hat, kam es zum Unfall.
    Weil ein Mann die Vorfahrt missachtet hat, kam es zum Unfall. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Weil ein 67-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 21-Jährigen in Pestenacker missachtete, kam es am Freitag gegen 14.25 Uhr zum Unfall. Der Mann wollte aus dem Wolfmühlweg in die Winkler Straße einbiegen. Beim Zusammenstoß wurde laut Polizei Landsberg niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Ein nachfolgender Motorradfahrer konnte über seine Helmkamera den Unfall aufzeichnen und so als Zeuge die Angaben der Beteiligten bestätigen. Gegen den 67-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)

