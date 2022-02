Vorhaben

vor 16 Min.

Uniper gestaltet seinen Firmensitz in Landsberg um

Plus Das Gelände des Energieversorgers Uniper im Landsberger Osten ist nach einem Grundstücksverkauf deutlich kleiner. Was sich alles ändern soll.

Nach dem Verkauf von rund zwei Dritteln des Betriebsgeländes an der Johann-Schmidt-Straße in Landsberg an einen lokalen Projektentwickler im vergangenen Jahr beginnt der Energieversorger Uniper nun, das verbleibende Drittel des Grundstücks gezielt umzugestalten. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .