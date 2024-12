3. Walleshauser E-Darts-Gaudi-Meisterschaft

Am 16. November 2024 richtete der Kulturverein Dorfgemeinschaft Walleshausen die dritte Auflage der E-Darts Gaudi-Meisterschaft in der Paartalhalle in Walleshausen aus. Mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 35 Spielerinnen und Spieler folgten der Einladung des Vereins zum Wettkampf, der heuer zum ersten Mal nach geändertem Regelwerk stattfand.

Nach erfolgter Registrierung wurden die Teilnehmenden per Los in fünf Mannschaften aufgeteilt, die sich in sieben Runden im Liga-Modus „jeder gegen jeden“ mehrere spannende Duelle lieferten. Spannend blieb es bis zum Ende, denn die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. Gewinner der Meisterschaft wurde mit 52 Siegpunkten das Team D (Egon Grandl, Markus Schäffler, Kathrin Geier, Ben Keckeis, Klaus Stangl), gefolgt vom Team C (Gabriel Gleiser, Manfred Weber, Valentin Lampl, Markus Menzinger, Bernadette Menzinger) mit 51 Punkten und Team B (Stefan Zeisberger, Lukas Veneris, Ralf Hofmann, Magnus Jantzen, Rafael Böhm) mit 43 Punkten. Die Spielerinnen und Spieler der Teams bekamen jeweils eine Urkunde sowie eine Medaille (Gold, Silber und Bronze) mit einer passenden Geldprämie überreicht. Auch nach dem offiziellen Teil hatten die Gäste die Möglichkeit, weiter zu spielen und über Darts zu fachsimpeln. Die Dorfgemeinschaft Walleshausen bedankt sich bei allen Anwesenden für den Erfolg des Abends und freut sich darüber, dass der neue Spielmodus sehr positiv bewertet wurde.

