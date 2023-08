Einsatzfahrzeug für die First Responder Walleshausen ist da

Ein Jahr nach ihrer Aufstellung hat die First Responder-Gruppe Walleshausen jetzt ein voll ausgestattetes Einsatzfahrzeug. Dafür kooperiert die Gemeinde mit einem Verein aus München.

Das seit 3. Juli 2022 einsatzbereite First Responder-Team der Freiwilligen Feuerwehr Walleshausen verfügt ein Jahr später nun auch ein über ein mit allen Notfallhilfen ausgestattetes Fahrzeug. Selbst der Funk ist, ausgestattet mit mobilem UKW- und Fahrzeugfunk, auf dem neuesten Stand. Die Ersthelfer können also in Zukunft noch schneller am Einsatzort eintreffen und helfen. Das Fahrzeug wurde am Geltendorfer Rathaus an Alexander Auerbeck und Benedikt Wimmer, dem Ersten und Zweiten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Walleshausen übergeben.

Es handelt sich um ein Leasingfahrzeug mit Hybridantrieb, das ein Jahr lang bei dem in München ansässigen Verein Alpha Rettung eingesetzt wurde. Dort war es noch ohne Notfallausrüstung – laut dem geschäftsführendem Vorstand Martin Dänner kämpft der Verein derzeit um die Blaulichtgenehmigung. Diese hat die Walleshauser Feuerwehr, der Münchner Verein stattete das Fahrzeug entsprechend aus. „Die Nachrüstung hat rund 25.000 Euro gekostet“, so Dänner, „diese werden ganz von der Alpha Rettung getragen.“ Der Verein führe auch alle Erstunterweisungen und weiteren notwendigen Fortbildungen kostenfrei durch. Das Leasing für das Fahrzeug übernahm die Gemeinde Geltendorf. Dafür und für die zukünftigen Leistungen des Vereins unterzeichneten Martin Dänner und Bürgermeister Robert Sedlmayr einen Kooperationsvertrag.

Was der Verein Alpha Rettung aus München macht

Sedlmayr äußerte sich bei der Übergabe begeistert. Sein Dank gelte der Alpha Rettung, mit der sehr gute Konditionen zustande gekommen seien. Für den gemeinnützigen Verein ist die Kooperation laut Geschäftsführer ein Pilotprojekt. Begeistert ist auch Feuerwehrkommandant Alexander Auerbeck. Der E-Antrieb reiche aufgrund der in der Regel kurzen Strecken in fast allen Fällen aus.

Die Alpha Rettung wurde im August 2018 als gemeinnütziger Verein eingetragen. Laut Geschäftsführer Martin Dänner haben die Mitarbeiter bereits vorher zum Teil jahrelange Erfahrungen im Rettungsdienst gesammelt und seien bestens ausgebildet. Der Verein biete Kurse und Lehrgänge im Bereich Erste Hilfe sowie Notfallhilfe an, leiste Absicherungen bei Veranstaltungen aller Art und Auslandsrückholungen.

