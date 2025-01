Gemeinde will sich Zugriff auf Walleshauser Ortskern sichern

Die Gemeinde Geltendorf räumt sich mit einer Vorkaufsrechtssatzung eine Zugriffsmöglichkeit auf mehrere Grundstücke im Ortskern von Walleshausen ein. Die in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei einer Gegenstimme beschlossene Satzung erstreckt sich auf 14 Flurnummern in dem rund 2,7 Hektar großen Geviert zwischen Waberner Straße, Steinbichl, Paarstraße und Kirchplatz.

In diesem Bereich befindet sich zum einen die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, außerdem liegen dort mit dem Pfarrhof und dem Hof südlich davon zwei weitere wesentliche den Ortscharakter prägende Gebäude, die jedoch schon seit längerer Zeit nicht mehr als Sitz eines Pfarrers und als Wirtshaus dienen. Daneben erstreckt sich das Gebiet auf drei weitere private Anwesen, den Friedhof und eine Außenbereichsfläche, zu der auch der Pfarrgarten zählt. Man möchte mit dieser Vorkaufsrechtssatzung die weitere Entwicklung in diesem Bereich etwa im Hinblick auf den Dorfplatz und die Grünflächen absichern, hieß es dazu in der Sitzung. „Dazu wollen wir uns einen Einstieg in Kaufverträge vorbehalten“, sagte Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP).

Über den Pfarrhof in Walleshausen wird seit mehreren Jahren verhandelt

Während Kirche und Friedhof wohl nicht zu den Liegenschaften gehören, bei denen sich die Besitzverhältnisse womöglich bald ändern, könnte es beim Pfarrhof anders aussehen. Nachdem die Kirche seit dem Auszug des letzten Pfarrers Prof. Dr. Petar Vrankic 2017 dafür keine Verwendung mehr hat, zugleich aber eine millionenschwere Sanierung notwendig wäre, stand ein Verkauf an eine Privatperson im Raum. Dagegen gab es in der Pfarrgemeinde Protest. Seit 2022 verhandelt der Verein der Freunde des Pfarrhofs mit dem Bistum Augsburg über eine Erbpacht für das barocke Baudenkmal.

Einwände gegen die Vorkaufsrechtssatzung erhob Ernst Haslauser (SPD). Er bezweifelte zum einen ihre Notwendigkeit: Eine Außenbereichsfläche, als welche sich das davon betroffene Gebiet teilweise darstellt, könne unabhängig davon, wem sie gehört, nicht bebaut werden, meinte er. Was es kostet, ein (ehemaliges) Wirtshaus zu erhalten und es für öffentliche Zwecke zu nutzen, das zeige sich am „Alten Wirt“ in Geltendorf. An Kirche und Friedhof werde sich ohnehin nichts ändern und der Pfarrhof sei als Baudenkmal geschützt. Vor allem aber sei eine Vorkaufsrechtssatzung „ein ganz schwerwiegender Eingriff in das Eigentumsrecht“. Nicht umsonst werde ein solches Vorkaufsrecht als „Belastung“ im Grundbuch eingetragen, merkte Haslauer an. Eine solche Eintragung könne zu der Einschätzung führen, so sagte er aus Sicht eines möglichen Kaufinteressenten, „ich gehe doch nicht zum Notar, wenn ich von vornherein weiß, dass der Verkauf an mich womöglich gar nicht zustande kommt“. Das mache es schwer, einen angemessenen Preis zu erzielen.

Haslauer blieb mit seiner Argumentation jedoch allein. So meinte Michael Veneris (Bürgerforum), dass beispielsweise die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Sicherung städtebaulicher Ziele der Gemeinde „eine viel größere Belastung für Eigentümer“ wäre.