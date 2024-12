So schön ist es rund um den Walleshauser Pfarrhof

Die Freunde des Pfarrhofs Walleshausen haben Anfang des Jahres zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb mit Motiven rund um den Pfarrhof aufgerufen. Jetzt wurden die Gewinnerinnen ausgezeichnet.

Bis zum Herbst ging beim Verein eine Auswahl von 42 Aufnahmen ein. Es handelte sich dabei ausschließlich um Außenaufnahmen. Um im Gebäude fotografieren zu können, hätte es eine weitergehende schriftliche Vereinbarung mit der Diözese Augsburg benötigt, wie sie üblicherweise verlangt wird, wenn Fotografien etwa von Kirchenräumen nicht nur privat genutzt werden. Bewertet wurden die Fotos von dem langjährigen Berufsfotografen Franz Dilger (inzwischen im Ruhestand) und LT-Mitarbeiter Alwin Reiter.

Einmal im Monat öffnet das Pfarrhof-Café in Walleshausen

Die beiden legten dabei für vier Bewertungstatbestände eine Skala von null bis zehn Punkten an: Punkt eins war das „Besondere Bild“ zum Thema Pfarrhof Walleshausen, der zweite Punkt waren die Perspektive und das Licht (Stimmung), der dritte Punkt betraf die Schärfe und Belichtung und zuletzt der informative Gehalt, was das Bild ausdrückt. Am Ende kamen sie zu weitgehend gleichen Beurteilungen, wobei die Auswahl nicht leicht fiel, was sich daran zeigte, dass die Punktezahlen sehr eng beieinander lagen.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des Pfarrhof-Cafés statt, das jeden ersten Sonntag im Monat veranstaltet wird. Fast alle Räume waren belegt, sei es durch die Gäste bei der Preisverleihung als auch durch die Café-Gäste. Den ersten Preis machte Anne Ruecker mit dem Blick durch das Eingangsportal zum Pfarrhof, das hervorragend in die Szene gesetzt wurde. Auf Platz zwei kam Julia Rieck, die das Bild mit dem alten Stuhl im Eingang zum Pfarrhof machte. Den dritten Platz erreichte Rosi Drexl mit der winterlichen Stimmung mit Blick auf das Eingangsportal vom Pfarrhof zwischen verschneiten Bäumen hindurch. Platz vier und fünf wurden auch noch von Franz Dilger auf Platte gezogen und den Fotografen als kleiner Trostpreis übergeben. Die ersten drei Bilder erhielten jeweils einen Preis und eine Flasche Wein, die das jeweilige Motiv ihrer Bilder zeigte.

Verhandlungen zwischen Pfarrhof-Freunden und Diözese laufen weiter

Im Foyer gab es noch Kalender und einen Bildband mit allen Aufnahmen, die schnell vergriffen waren. Laut Veranstalter können Kalender und Bildband nach Bestellung nachgeliefert werden.

Unterdessen verhandeln die Freunde des Pfarrhofs Walleshausen weiterhin mit der Diözese Augsburg über ein Erbpachtverhältnis. Nähere Angaben zum Stand wollte Monika Lang vom Vorstand nicht machen, die Gespräche würden vertraulich geführt. Noch am Laufen ist auch die Spendenaktion „100 mal 100 Euro“, die im August ausgerufen worden ist.