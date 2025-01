Niemand sollte sich für Alkoholverzicht rechtfertigen müssen

Überall in Deutschland wird ganz selbstverständlich Bier, Wein und Sekt getrunken – obwohl von Alkohol unumstritten gesundheitliche Risiken ausgehen. Durch das sogenannte begleitete Trinken können schon 14-Jährige legal in den Genuss des angeblichen Kulturgutes kommen. Bevor nun Leserinnen und Leser Böses ahnen wollen und „Verbotsgesellschaft“ rufen: Ein Alkoholverbot steht in keinster Weise im Raum und ist an dieser Stelle auch nicht erwünscht. Was jedoch erfreulich wäre, ist eine Toleranz für Nichttrinkende und ein Bewusstsein für die Auswirkungen.

Alkoholkonsum sollte nicht als selbstverständlich betrachtet werden

Die drei Landsberger, die dem Alkohol grundsätzlich nicht abgeneigt sind, präsentieren einen guten Ansatz: Alkohol ja, aber nicht, ohne den eigenen Konsum auch mal zu hinterfragen. Im Gespräch erklärten die Freunde, dass sie selbst darauf achten, niemanden auf seinen oder ihren Alkoholverzicht anzusprechen. Ein neckendes „Wie, du trinkst nichts?“ oder „Komm, ein Kurzer geht schon“ braucht es einfach nicht. Jeder erwachsene Mensch kann trinken wie er oder sie möchte, aber bitte ohne die eigene Entscheidung auf andere umzustülpen. Der Saftschorlen-Trinker fordert vom Bier-Enthusiasten ja auch nicht: „Jetzt trink doch mal eine Limo mit mir!“ Klingt doch skurril.

Denn letztlich gibt es viele Gründe dafür, keinen Alkohol zu trinken. Wie das Landsberger Gesundheitsamt mitteilt, wirkt sich Alkoholverzicht positiv auf den Schlaf, das Energielevel und den Blutdruck aus und kann beim Abnehmen helfen. Der Konsum hingegen kann unter anderem Krebserkrankungen begünstigen. Allein das sollte ausreichen, um Abstinenz schlicht unkommentiert anzunehmen. Sich zuprosten funktioniert nämlich auch ganz unabhängig vom Alkoholgehalt im Glas.