Kleine Tiere, große Wirkung: Was macht eigentlich ein Kammerjäger?

Schaben, Motten und Ratten. Was für die meisten Menschen wie ein Albtraum klingt, ist für Schädlingsbekämpfer David Becker aus Epfach Alltag. In einem Gastrobetrieb im Landkreis Landsberg überprüft er Mitte Oktober routiniert Fallen und Köder im Innen- und Außenbereich. Eine kleine silberne Box an der Hauswand soll Nagetiere fernhalten. Darin: ein blauer bauklotzähnlicher Köder mit einem die Blutgerinnung hemmenden Gift. „Nicht angeknabbert“, stellt Becker zufrieden fest und verschließt die Box mit der Sicherheitsschraube. Die Routinekontrolle bleibt ohne Befund. Glück für das Restaurant. Aber was tun, wenn sich im eigenen Zuhause wirklich mal ungebetene Gäste eingenistet haben?

Icon vergrößern So sieht der Giftköder für Ratten und Mäuse aus. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So sieht der Giftköder für Ratten und Mäuse aus. Foto: Thorsten Jordan

„Immer den Schädlingsbekämpfer fragen“, rät Becker. Viele Kundinnen und Kunden würden auch einfach ein Bild mailen. So könne man schon mal einige Sachen von vornherein ausschließen. Die Wartung in der Gastro ist Beckers dritter Termin an diesem Tag. Egal, ob Bettwanzen, Ratten oder Waschbären, all das fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Klar ist, das meiste Ungeziefer bringt man von draußen selbst mit. Das fängt schon bei kleinen alltäglichen Dingen wie dem Einkaufen an. „Immer darauf achten, dass Verpackungen vor dem Kauf wirklich noch verschlossen sind“, empfiehlt der Kammerjäger.

Nicht nur die Schädlinge selbst können uns Menschen gefährlich werden

Aber was macht Schädlinge so gefährlich? Laut Schädlingsbekämpfer Becker sind sie nicht nur lästig, sondern auch ein klarer Hinweis auf hygienische Mängel. Die Tiere siedeln sich bevorzugt an warmen und feuchten Orten an, genau wie Pilze oder Viren, und können die Krankheitserreger so weitertragen. Trotzdem rät Becker zur Gelassenheit. Die Schädlinge seien nicht mehr oder gefährlicher geworden, viel mehr würden die Menschen empfindlicher reagieren als früher. „Wenn früher jemand einen Silberfisch hatte, hat das keinen interessiert. Heute ziert man sich da schon mehr“, berichtet er.

Icon vergrößern David Becker kontrolliert eine Giftfalle für Mäuse und Ratten. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen David Becker kontrolliert eine Giftfalle für Mäuse und Ratten. Foto: Thorsten Jordan

Wer Hilfe bei einem Schädlingsbefall braucht, muss sich nicht nur vor Krabbeltieren, sondern auch vor Betrügern in Acht nehmen. Im Netz kursieren unzählige Websites von Anbietern ohne entsprechende Qualifikationen. Die Schwindler bringen Betroffene um ihr Geld und sind nicht im Umgang mit Insektiziden geschult. Ein Gütesiegel ist das Logo des Deutschen Schädlingsbekämpfer Verbandes (DSV) auf der Website eines Dienstleisters.

Was Schädlingsbekämpfer und Detektive gemeinsam haben

Mit der Schädlingsbekämpfung ist Becker schon früh in Berührung gekommen. Sein Vater und Onkel sind im selben Geschäft. Am klassischen Ausbildungsberuf schätzt er vor allem die Zusammenarbeit mit den freundlichen Kunden in der Region. „Am besten sind Einsätze, bei denen man Detektiv spielen kann und anhand von Hinweisen herausfinden muss, welches Problem genau vorliegt“, sagt er. Aus Hinterlassenschaften der Tiere, Berichten der Kunden und der eigenen Erfahrung muss der Kammerjäger sich oft die Lösung des Rätsels selbst zusammenpuzzeln.

Auch wenn sie Tiere töteten, seien Schädlingsbekämpfer keineswegs Tierhasser, betont Becker. Der Respekt vor der Tierwelt und sein Beruf würden sich keinesfalls gegenseitig ausschließen. Denn nur wer sein Handwerk beherrsche, könne Schädlinge auf möglichst humane und umweltfreundliche Weise bekämpfen. Wer sich für Biologie, Chemie und Mathematik interessiert, könnte gut für den Job geeignet sein. „Und Angst vor Insekten sollte man auch nicht haben“, ergänzt Becker lachend.

In unserer Artikelserie „Dirty Jobs“ stellen wir gesellschaftlich relevante Berufe vor, die einige Menschen abschrecken würden und zeigen die Realität des dortigen Alltags.