Autospiegel touchiert: Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Am Freitag um 12.45 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus dem Landkreis mit seinem Kleinbus die Ortsverbindungsstraße von Weil in Richtung Epfenhausen. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm auf der engen Straße ein weißes Fahrzeug entgegen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, meldet die Polizei.

Obwohl dabei am Fahrzeug des 58-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, setzte der Fahrer des weißen Fahrzeugs seine Fahrt in Richtung Weil fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 melden. (AZ)