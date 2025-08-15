Bessere Trinkwasserversorgung für vier Landkreisgemeinden

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pöringer Gruppe hat die umfassende Regenerierung der beiden Trinkwasserbrunnen in Schwabhausen erfolgreich abgeschlossen, teilt die beauftragte Firma Bamboo Solutions GmbH mit. Nach einer intensiven Testphase seien die Brunnen seit Anfang August fest in das Gesamtnetz der Pöringer Gruppe integriert. Diese Maßnahme, die im ersten Quartal 2025 begann, soll die Versorgungssicherheit und Stabilität für die gesamte Region erhöhen, einschließlich der Gemeinden Penzing, Schwifting, Pürgen und Weil.

Was bedeutet „Brunnenregenerierung“? Ein Frühjahrsputz für die Infrastruktur

Die beiden Schwabhausener Brunnen stammen aus dem Jahr 1963. Um ihre Leistungsfähigkeit für die kommenden Jahrzehnte sicherzustellen, war eine gründliche „Verjüngungskur“ notwendig. Bei der sogenannten Regenerierung handelt es sich nicht um einen Neubau, sondern um eine sorgfältige Instandsetzung.

Nach einer ersten Untersuchung mit Spezialkameras wurden die Brunnen mit einem sehr schonenden Bürstenverfahren von alterungsbedingten Ablagerungen befreit. Diese Sedimente, die sich über die Jahre gebildet hatten, wurden anschließend abgesaugt. Zusätzlich wurden neue Steigleitungen aus langlebigem Edelstahl installiert, um die Brunnen für die Zukunft technisch auf den neuesten Stand zu bringen.

Vom lokalen Brunnen zum regionalen Rückgrat: Ein Gewinn für alle

Bisher versorgten die Brunnen ausschließlich den Ort Schwabhausen. Durch den nun erfolgten Anschluss an das Hauptnetz der Pöringer Gruppe entsteht ein robusterer und flexiblerer Verbund. Die Vorteile für die gesamte Region seien vielfältig, teilt das beauftragte Unternehmen mit. Zum einen soll die Ausfallsicherheit erhöht werden: „Durch die Integration der Schwabhausener Brunnen wird das Gesamtsystem widerstandsfähiger gegen Störungen. Die Wasserversorgung ist damit auf mehrere starke Säulen verteilt“, heißt es. Durch die zusätzliche Kapazität sollen zudem Spielräume für notwendige Bau- und Modernisierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren an anderer Stelle im Netz geschaffen werden, ohne die Versorgung zu gefährden.

Ein weiterer Vorteil sei die nachhaltige Wassernutzung: Im Zuge der Maßnahme wurden intensive Pumpversuche durchgeführt. „Dadurch kennen wir nun exakt das Potenzial der Brunnen und können die Fördermengen so steuern, dass eine nachhaltige und schonende Nutzung des wertvollen Grundwasservorkommens für Jahrzehnte gesichert ist“, teilt Bamboo Solutions mit.

„Dieses Projekt ist ein entscheidender Baustein in der Sanierung der Netz-Infrastruktur“, erklärt Wilfried Lechler, Verbandvorsitzener der Pöringer Gruppe und Bürgermeister von Pürgen „Diese herausfordernde Mammutaufgabe gehen wir an, um auch für kommende Generationen, die gewohnt hohe Qualität und Versorgungssicherheit beim Trinkwasser zu gewährleisten. Der erfolgreiche Anschluss der Brunnen in Schwabhausen ist ein Erfolg. Jetzt folgen viele weitere Schritte zum Ziel.“ (AZ)