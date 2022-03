Das sind die Pläne für das Multifunktionsgebäude in Weil

Plus Die Gemeinde Weil schafft für viele Organisationen ein neues Zuhause. Die Kosten für das neue Gebäude liegen bei mehreren Millionen Euro.

In Weil wird aktuell an einem Multifunktionshaus geplant, das diese Bezeichnung ohne Frage verdient. Bei über acht Millionen Euro liegt die Kostenschätzung und nun ist man der Realisierung einen großen Schritt nähergekommen.