Ein buntes Häuschen für die Vögel

Am 11. Oktober 2024 hatte die Kindergruppe des Gartenbauvereins Weil e.V. wieder zu einer Mitmach-Aktion eingeladen. Dieses Mal wurden Vogelhäuschen bemalt und dies stieß auf großes Interesse. 18 Kinder kamen -teilweise unterstützt von ihren Eltern - in die Mittelschule in Weil und malten, was das Zeug hielt. Nach eineinhalb Stunden konnte sich das Ergebnis sehen lassen: Die Häuschen sind so farbenfroh geworden, dass sie kein Vogel übersehen kann. Und sicher werden die fleißigen Künstler ab und zu im Garten nachsehen, ob die neue Vogelwohnung bereits bezogen wurde.

