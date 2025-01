Frauenbund Weil unternimmt Ausflug zur Hafenweihnacht in Lindau

Was zuerst als Zugfahrt geplant war, wurde aufgrund der großen Nachfrage kurzerhand zu einer Busfahrt umorganisiert.: Alle 50 ausflugsbegeisterten Damen kamen auf diese Weise bequem und ohne Umsteigen in Lindau an.

Wie der Name schon sagt, waren die Buden des Weihnachtsmarktes entlang des Hafens aufgereiht. Vom bayerischen Löwen aus an der Hafeneinfahrt hatte man eine wunderschöne Sicht auf die stimmungsvoll beleuchtete Hafenweihnacht. In der evangelischen Kirche St. Stephan war eine große Krippenlandschaft aufgebaut, die aufgrund des großzügigen Aufenthalts von vielen besichtigt werden konnte. Auch nutzen einige Teilnehmerinnen die offenen Läden zu einer kleinen Shoppingtour oder genossen Getränke und Essen zum Aufwärmen in einem der vielen Cafés oder Restaurants. Nach einigen Runden Glühwein, Punsch oder heißer Zwetschke und vielen Leckereien von deftig bis süß, traten alle 50 Frauen gut gestärkt und bei bester Stimmung die Heimfahrt mit dem Bus an.

