Hobby-Archäologe richtet "Mini-Museum" mit römischen Funden in Weil ein

Plus Rainer Hollenweger aus Geretshausen möchte mit Ausstellungsstücken das Bewusstsein für das römische Erbe seiner Gemeinde schärfen.

Von Vanessa Polednia

Es muss wohl ein beeindruckendes römisches Landgut gewesen sein, das der heutigen Ortschaft Weil den Namen gegeben hat. Rainer Hollenweger ist davon überzeugt. Um einen kleinen Einblick in das Leben in der römischen Weil geben zu können, hat Hollenweger nun eine Vitrine im Rathaus mit Fundstücken eingerichtet und bezeichnet es als Mini-Museum.

Die in den 1970er-Jahren entdeckten Überreste eines römischen Gutshofs im Norden von Weil lassen den Vorsitzenden den Mann nicht mehr los, seitdem er nach Geretshausen gezogen ist. Das war vor rund 30 Jahren. Seine Nachforschungen hat Hollenweger vor einiger Zeit in einer 60-seitigen Broschüre mit dem Titel "Die Römische Villa von Weil" veröffentlicht, die auch in Schulen Verwendung findet.

