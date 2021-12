In Weil steigen die Wassergebühren kräftig an

Plus Die Bürgerinnen und Bürger in Weil und seinen Ortsteilen müssen ab Januar für das Trinkwasser mehr bezahlen. Warum die drastische Erhöhung nötig ist.

Ab Januar gelten in Weil neue Gebühren für Trinkwasser und Abwasser. Auf der Basis der Nachkalkulation des vergangenen Gebührenzeitraums (2018 bis 2020) und der Neukalkulation der Gebühren für die Jahre 2021 bis 2023 werden sich die Kosten für das Trinkwasser nahezu verdoppeln.