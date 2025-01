Neujahrs-Anböllern

Am Neujahrstag wünschte Bürgermeister Christian Bolz im Anschluss an den Gottesdienst der Pfarrgemeine und allen Bürgern ein gutes, neues Jahr. "Ich wünsche allen Frieden, Glück, Gesundheit und Gottes Segen", so der Bürgermeister. Bolz bedankte sich beim Oldtimer & Traditionsverein Weil dafür, dass dieser die alte Tradition des Neujahr-Anschießens wiederbelebt hat. Daraufhin war ein dreifacher Salut der Böllergruppe zu hören, was mit viel Beifall der Zuschauer begleitet wurde.

