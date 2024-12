Randalierer im Steinzeitdorf Pestenacker

Das Landratsamt Landsberg berichtet von einem Vandalismusvorfall im Steinzeitdorf Pestenacker:

Um das Leben in der Steinzeit nachempfinden zu können, wird im Freilichtmuseum gezeigt, wie die Menschen vor 5500 Jahren wohnten, jagten und was sie aßen. Honig war bereits in der Altsteinzeit beliebt, weil Menschen es schon immer süß mochten. Dazu bauten sie sogenannte Klotzbeute, das sind Bienenkästen, die aus einem Baumstamm gemacht sind. Auch das Team der Ehrenamtlichen hat auf dem Museumsgelände Ständer mit diesen Klotzbeuten gebaut, um zu zeigen, wie man auch schon in der Steinzeit Honig gewinnen kann.

„Leider haben Randalierer den neu gebauten Ständer mit Klotzbeute umgeworfen und dadurch erheblich beschädigt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Dieser Vandalismus sei, wie Museumsleiterin Lejla Hasukić beklagt, kein Einzelfall: „Es sollte doch selbstverständlich sein, fremdes Eigentum nicht zu zerstören.“ (AZ)