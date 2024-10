Zum diesjährigen Sommerfest lud die Vorstandschaft der Reservistenkameradschaft Landsberg nach Weil in den Gasthof Probst ein. Der Vorsitzende OFw. d.R. Norbert Trippner begrüßte die Kameraden und Gäste mit einem Sektempfang. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden hat der Vorsitzende treue und verdiente Kameraden ausgezeichnet. Hptm a.D. Hans Kuper und SFw d.R. Bruce Grillmayer wurden für ihre langjährige erfolgreiche Sammlertätigkeit, die sie beim Volksbundes der Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. geleistet haben, mit einer der höchsten Auszeichnungen des Volksbundes, der Costermano-Medaille ausgezeichnet.

Die Reservistenkameradschaft Landsberg am Lech hat zusammen mit den Kameraden des Veteranen & Soldatenverein Kaufering, in der Zeit von 2001 bis 2023 insgesamt 52.750 Euro bei Straßensammlungen und an Allerheiligen auf den Friedhöfen in Landsberg und Kaufering gesammelt. Hierfür wurde der Kameradschaft die silberne Anerkennungsplakette des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. verliehen. Dieses Ergebnis ist aber nur durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung möglich geworden. Hierfür und für die vielen netten Begegnungen und Gespräche vielen Dank. Nach einem Tag mit gutem Essen und Getränken, sowie Freude über das Wiedersehen, haben sich die Teilnehmer auf den Heimweg gemacht.