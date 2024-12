Trunkenheitsheitsfahrt bei Weil endet in einem Erdhügel

Der Landsberger Polizei wurde am Samstag gegen 23.54 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Staatsstraße 2054 und Kreisstraße LL 7 im Ortsbereich Weil gemeldet. Der 35-jährige Unfallverursacher war auf der Kreisstraße 7 von Eresing kommend in westlicher Richtung unterwegs. Seine Fahrt endete, als er in einen Erdhügel auf der gegenüberliegenden Seite prallte, da er an der bevorstehenden Einmündung in Schwabhausen nicht rechtzeitig bremsen konnte oder zu spät reagierte. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer alkoholisiert war und zuvor Marihuana konsumiert hatte. Zudem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis.

Der 35-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und wurde dort aufgrund seiner Verletzungen im Anschluss ärztlich versorgt. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Weiterhin wurde mindestens ein Verkehrszeichen beschädigt. (AZ)