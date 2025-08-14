Vorfahrtsberechtigte Autofahrerin in Schwabhausen übersehen

Die PI Landsberg berichtet von einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Schwabhausen. Gegen 15.20 Uhr wollte demnach eine 82-Jährige, aus dem nördlichen Landkreis Landsberg, mit ihrem Pkw, die Penzinger Straße von der Dorfstraße kommend überqueren. Dabei übersah sie jedoch einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, Toyota, besetzt mit einer 73-Jährigen, ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis Landsberg, und prallte mit diesem zusammen. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. (AZ)
