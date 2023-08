Wacken 2023: Ein Bürgermeister aus dem Landkreis berichtet über die Zustände

Plus Eine Gruppe aus Weil gehört zu jenen, die es noch auf das Festivalgelände geschafft haben. Sie hoffen nun, nicht noch weiter im Schlamm zu versinken.

Heftiger Regen, Schlamm in Massen und lange Staus: Die Organisatoren des Wacken Open Air sahen am Mittwochmorgen keinen anderen Ausweg, als das Gelände zu schließen und einen Einlassstopp zu verhängen. Eine Gruppe aus Weil fährt traditionell zum Heavy-Metal-Festival und berichtet über die Zustände vor Ort.

Wegen des vielen Regen können keine weiteren Festivalbesucher mehr auf das Gelände in Wacken. Kurz vor dem Start teilten die Organisatoren am frühen Mittwochmorgen unter anderem auf Instagram mit, die "vertretbare Besucherzahl" sei angesichts des Wetters erreicht. "Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden."