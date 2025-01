Weihnachtliche Klänge aus aller Welt in St. Mauritius

Weihnachten ist ein Fest, das in vielen Ländern dieser Welt gefeiert wird – mit ganz unterschiedlichen Traditionen. „Die Musik steht aber überall im Mittelpunkt. Der Gesang bringt die Menschen zusammen, das tut uns gut. Und die Weihnachtslieder prägen das Gemeinschaftsgefühl“, führte die Leiterin des Chors „Weil im Takt“, Anneli Tillmanns-Liesz (42), in das Neujahrskonzert ein, das dieser am Vorabend von Heilig-Drei-König in der Weiler Kirche St. Mauritius bot.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neujahrskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Mauritius Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis