Streit an der Waschanlage

Manchen geht es nicht schnell genug: An einer Selbstbedienungswaschanlage in Weilheim droht ein 53-Jähriger einem anderen Mann mit Gewalt.

Ein Mann hat in Weilheim Anzeige erstattet, nachdem ein 53-Jähriger ihm mit Gewalt drohte. Wie die Polizei Weilheim mitteilt, benutzte am Samstag ein 20-jähriger eine Selbstbedienungs-Waschanlage in Weilheim. Einem 53-jährigen, der auf einen freien Platz wartete, dauerte der Waschvorgang zu lange, weshalb es zwischen den Männern zum Streit kam. Im Rahmen der Streitigkeit drohte der 53-jährige dem 20-jährigen mit Schlägen, woraufhin dieser Anzeige erstattete. (AZ)