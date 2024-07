Landsbergerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstagabend hat sich auf der Staatsstraße zwischen Wessobrunn und Rott ein heftiger Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Frau aus Landsberg schwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Pkw von Rott in Richtung Wessobrunn. Auf Höhe Kreuzberg überholte er einen vorausfahrenden Wagen, übersah dabei aber den Gegenverkehr. Auf Höhe des überholten Autos kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer 32-Jährigen aus Landsberg.

Das Auto des Unfallverursachers überschlägt sich

Das Auto des 19-Jährigen überschlug sich rechts in einer Wiese und blieb auf dem Dach liegen. Die Landsbergerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, das um 180 Grad gedreht am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Ersthelfer konnten die Frau aus dem Pkw befreien. Die 32-Jährige musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Unfallverursacher konnte sich selbst aus seinem Wrack befreien und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren Wessobrunn, Rott und Apfeldorf waren mit mehreren Fahrzeugen und etwa 40 Personen vor Ort und leisteten Hilfe. Die beteiligten Pkws haben laut Polizei nur noch Schrottwert und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (AZ)