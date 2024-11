Schwerer Verkehrsunfall an Steigung zwischen Rott und Wessobrunn

Ein schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße zwischen Wessobrunn und Rott ereignet. Dort waren mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren.

Wie die Polizei meldet, kamen die Fahrzeuge an einer Steigung aufgrund der glatten Straße zum Stehen. Als ein Autofahrer an dem ersten stehenden Auto vorbeifahren wollte, kamen ein Klein-Lkw und dahinter ein Pkw entgegen. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer des Klein-Lkw nach rechts ausweichen und kam in der Böschung an einem Baum zum Stehen. Der dahinter fahrende Autofahrer wiederum konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Wagen wurde nach links in den Graben geschleudert.

Der Überholende stieß mit seinem Auto mit einem der stehenden Fahrzeuge zusammen. Dabei musste sich der vorher ausgestiegene Fahrer mit einem Sprung zur Seite retten. Die Insassen des Klein-Lkw mussten mit leichteren Blessuren mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden allesamt abgeschleppt.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit etwa 30.000 Euro angegeben. Die Straße war für knapp drei Stunden teilweise komplett gesperrt. (AZ)