Die Gemeinde Windach hat viel Geld, aber auch viele Aufgaben

Mit rund 30 Bürgern in Hechenwang und fast vollen Sälen in Windach und Schöffelding waren die Bürgerversammlungen in der Gemeinde Windach insgesamt gut besucht. Bürgermeister Richard Michl informierte umfassend über den Stand der Gemeinde, in der aktuell 3874 Personen leben.

Zur noch laufenden Sanierung der Grundschule berichtete Michl, dass sich deren Kosten mittlerweile auf zehn Millionen Euro belaufen. Trakt eins und zwei sowie der Sondertrakt seien nach den Herbstferien bezugsfertig und eine offizielle Eröffnung angedacht. Die Wasserversorgung sei über zwei bestehende Brunnen gesichert. Die Planung für den Notbrunnen bei Schöffelding als zweites Standbein läuft bereits. „Bis es allerdings zur Umsetzung kommt, könnten zwei bis drei Jahre vergehen“, räumte der Bürgermeister ein. Dies hänge auch mit der Dauer des Wasserrechtsverfahrens zusammen.

Schlosswirtschaft und Schlossmarkt sind Baustellen in Windach

Mit den Bauprojekten, die zum großen Teil von den Gemeindewerken umgesetzt werden, gehe es voran. Besonders in der Schlosswirtschaft habe sich viel getan. Michl wagte eine vorsichtige Prognose: „Unser Ziel wäre eine Fertigstellung zum Maibaumaufstellen am 1. Mai.“ Auch die Schlossmarkt-Erweiterung soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein. „Wir können stolz sein, dass wir mitten im Ort einen Nahversorger haben“, spielte Michl auf die Pläne einer Investorengruppe an, bei Schöffelding eine „Multienergiestation“ mit Gastronomie und Hotel zu errichten. „Ich finde das kritisch, weil wir regional gut versorgt sind.“ Man müsse sich allerdings im Gemeinderat damit auseinandersetzen und demokratisch darüber abstimmen.

Auch der Schlossmarkt, der genossenschaftliche Dorf-Supermarkt in Windach, wird erweitert. Foto: Christian Rudnik

Auch in Schöffelding wurden die Pläne für eine Multienergiestation an der A96 angesprochen, aus der Zuhörerschaft gab es dazu erst ganz am Ende eine Wortmeldung: Ein Bürger zeigte sich überrascht, dass dazu keine Fragen gestellt wurden. „Welche Argumente sprechen dafür und rechtfertigt diese Maßnahme den Eingriff in die lokale Infrastruktur?“, fragte er. Einen Mehrwert für Windach könne er auch nicht erkennen, stimmte der Bürgermeister zu.

Die Radwegsituation stellt nicht alle in der Gemeinde Windach zufrieden

Einmal mehr kam zuvor in Schöffelding dagegen der Dauerbrenner „Alter Wirt“ zur Sprache und die Frage, wie es mit dem „Schandfleck“ weitergehe. Ein Abriss wäre der Wunsch vieler Schöffeldinger, aber der Gemeinde sind die Hände gebunden. „Wir bleiben dran und haken noch einmal intensiv beim Grundstücksbesitzer nach“, versprach Michl. Auch er würde das Thema bis 2026 gerne abschließen.

Alle Jahre wieder kommt auf der Bürgerversammlung in Schöffelding der inzwischen ruinöse „Alte Wirt" an der Hauptstraße zur Sprache. Foto: Christian Rudnik

Ein Bürger beschwerte sich über den neuen Radweg von Windach nach Schöffelding. Man habe nur eine Spritzteerung aufgebracht, die dem Gras, das bereits aus der Mitte wächst, nicht standhalte. Ebenso seien Teile der Spritzteerdecke abgebrochen. „Warum hat man diese billige Lösung gewählt und nichts Vernünftiges angebracht?“ Der Bürgermeister verwies auf die Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde, die Zauneidechsen zu schützen und eine natürliche Decke anzubringen.

Ähnlich war die Themenlage in Hechenwang: „Es gibt zu wenig Radwege“, beschwerte sich ein Bürger: Man komme mit dem Fahrrad weder von Hechenwang nach Windach, noch nach Utting oder Schondorf. „Von Hechenwang nach Windach muss ich auf der Hauptstraße fahren“, sagt er. Bürgermeister Michl führte an, dass es einen Weg durch den Wald gibt, den man mal aufgepeppt habe, um besser mit dem Rad durchzufahren. Ein Hechenwanger erkundigte sich, ob man aus den Grünstreifen im Ort Gehwege machen könne. „Beim Saxenhammer muss man aufpassen, dass einen keiner überfährt, begründete er seinen Vorschlag. „Es wäre ein Ansatz, aber man müsste es als Gehweg sichtlich erkennbar machen. Man könnte ein Parkverbot anbringen und den Grünstreifen mit Kies aufschütten“, antwortete Michl. Ein anderer Bürger erachtete ein einseitiges Halteverbot als sinnvoll. Der Bürgermeister versprach, das zu überprüfen.

Das Feuerwehrhaus in Schöffelding kostet voraussichtlich fünf Millionen Euro

Zahlreiche weitere Bauvorhaben stehen nächstes und übernächstes Jahr an. Mit der Errichtung des neuen Bauhofs solle im dritten Quartal 2025 begonnen werden, die Sanierung des Rathauses starte im Frühjahr und solle bis Herbst 2025 fertig sein. Das neue Feuerwehrhaus in Schöffelding ist für 2025 geplant, 2026 soll der Bau abgeschlossen sein. Die alte Schule beziehungsweise das Jugendhaus soll brandschutztechnisch auf Vordermann gebracht werden. Ein Mehrgenerationen-Bewegungspark wird 2025 zwischen dem Kinderspielplatz und dem Friedhof errichtet. Umstritten ist der geplante Skaterpark am Bambiniplatz, weil dort regelmäßig Fußball gespielt wird. „Wenn wir die Förderung bekommen, könnten wir im dritten Quartal nächsten Jahres loslegen“, sagte Michl. Des Weiteren stehen die Modernisierung der Schlossküche sowie der Ausbau der Schützenstraße bis 2026 auf der Agenda.

Auf dem Dreieck zwischen A96 und Hauptstraße am westlichen Rand von Schöffelding soll das neue Feuerwehrhaus errichtet werden. Foto: Christian Rudnik

Mit 17 Millionen Euro auf dem Konto stehe die Gemeinde zwar auf einem soliden Fundament, es müssten aber auch viele Projekte umgesetzt werden, betonte der Bürgermeister. So bezifferte er die Kosten für das Feuerwehrhaus in Schöffelding mit fünf Millionen, den Bauhof mit zwei Millionen und die Rathaussanierung schlage mit rund einer Million Euro zu Buche. „17 Millionen hören sich zwar toll an, wir müssen aber gut damit wirtschaften.“