Die Rettungswache in Windach besteht seit zehn Jahren

Als vor über zehn Jahren eine Rettungsstation in Windach ausgeschrieben wurde, erhielt das Bayerische Rote Kreuz den Zuschlag. Am Wochenende konnte jetzt ein rundes Jubiläum gefeiert werden.

In den ersten fünf Jahren stand das Rettungsfahrzeug noch in einer Garage im Bauhof, der Aufenthaltsraum des Rettungsteams befand sich im Keller des Feuerwehrhauses, blickte Bürgermeister Richard Michl zurück. Inzwischen fand mit der Feuerwehr eine Kooperation statt, was die Rettungswache aufwertete. Da das Feuerwehrhaus vier Fahrgassen hat und nur drei durch Feuerwehrfahrzeuge belegt sind, fand das Rettungsfahrzeug dort einen neuen Unterstand.

2222 Einsätze und über 86.000 Kilometer Fahrleistung im vergangenen Jahr

Auch bei der Mannschaftsunterkunft hat sich einiges getan. Im oberen Stock wurde von der Feuerwehr und der Gemeinde ein Raum für die Rettungskräfte geschaffen und man zog vom Keller dorthin, wo die Retter sich mit frischer Kleidung, Essen und Getränken versorgen und sich nach einem anstrengenden Einsatz entspannen können.

Nach zehn Jahren am Standort Windach ist nun schon das dritte Rettungsfahrzeug im Einsatz. Wie der Bereichsleiter Einsatzdienste, Christian Haberkorn, mitteilte, hatte im Jahr 2024 der Rettungswagen Windach 2222 Einsätze und legte dabei 86.771 Kilometer zurück.

Das Rote Kreuz ist jetzt doppelt so oft im Einsatz als 2015

Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren vom Standort Windach aus 16.785 Einsätze gefahren. Bemerkenswert ist die seither eingetretene Steigerung der Einsatzzahlen: Im ersten Jahr 2015 waren lediglich 1171 Einsätze, zuletzt fast doppelt so viele.

Nach zehn Jahren wurde mit viel Prominenz gefeiert, unter anderem mit dem BRK-Kreisvorsitzenden Alex Dorow und dem Leiter der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck, Florian Christner. Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner sagte, dass das Rote Kreuz nicht überall im Landkreis Landsberg so eine gute Unterkunft habe wie in Windach. Alex Dorrow meinte, dass Windach ein segensreicher Standort sei. Auch der Chef der Polizei Dießen, Alfred Ziegler, sowie Kreisbrandmeister Tobias Resch und Vertreter der Gemeinde gratulieren dem Rettungsteam.

Die Rettungswache in Windach ist von 7 bis 23 beziehungsweise 24 Uhr besetzt

Die mitfeiernden dienstfreien ehrenamtlichen Rettungskräfte bescheinigten eine gute Gemeinschaft mit der Feuerwehr Windach. Als es zum gemütlichen Teil mit Weißwürsten ging und die Rettungsmannschaft zu essen begann, kam ein Einsatz herein.

Die Bereitschaft in Windach ist unter der Woche von 7 bis 23 Uhr und am Wochenende von 7 bis 24 Uhr im Zwei-Schicht-System besetzt. Auf dem Rettungsfahrzeug befinden sich ein Rettungssanitäter, der eine dreijährige Ausbildung absolviert hat, und ein Rettungsassistent mit einer dreimonatigen Ausbildung. Die Ausrückzeit beträgt zwei Minuten und nach zwölf Minuten müssen die Retter an der Einsatzstelle sein. Das eigentliche Einsatzgebiet umfasst auch Utting, Inning, Geltendorf und Schwifting, aber auch in Bad Wörishofen habe es schon einmal einen Einsatz gegeben, hieß es.

Auf die Frage, wie lange der Platz in der Feuerwehrhalle noch genutzt werden kann, sagte Feuerwehrkommandant Daniel Fellner, dass ein Mehrzweckfahrzeug angeschafft werden soll. Das Rettungsfahrzeug solle dann nach Umbaumaßnahmen im Bauhof gegenüber untergebracht werden.