Ein Windacher Pferd nimmt am Oktoberfest teil

Am Samstag beginnt wieder das Oktoberfest. Als das allererste Mal auf der 1810 auf der Wiesn gefeiert wurde, dürfte das auch in Windach Ortsgespräch gewesen sein. Denn beim damaligen Pferderennen war auch der damalige Wirt beteiligt.