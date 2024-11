Fußballer feiern Jahresabschluss

Sehr gut besucht von Spielern der 1. und 2. Mannschaft, den Freizeitfußballern und vielen Jugendspielern war die diesjährige Jahresabschlussfeier der Fußballer der Sportfreunde Windach. Im „Fußballstadel“ am Sportgelände zogen Abteilungsleiter Benedikt Stagl und Trainer Andreas Ufer zum sportlichen Bereich ein sehr positives Fazit.

Die 1. Mannschaft führt die Tabelle an, die 2. Mannschaft hofft (nach dem unerwarteten Aufstieg in die B-Klasse) auf den Klassenerhalt und die Jugend ist auf dem besten Wege, auch im Seniorenbereich Fuß zu fassen. Aber auch im organisatorischen Bereich hat sich eines getan. Florian Kittel ging auf die Rekultivierung des Hauptplatzes, den Bau neuer Sitzbänke und auf die sehr gut besuchten Arbeitsdienste der Fußballer am Sportgelände ein. Die aktiven Fußballer bedankten sich bei ihrer Abteilungsleitung für die geleistete Arbeit und der Nikolaus fand lustige und treffende Worte zu den einzelnen Spielern.

