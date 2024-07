Glasscherben auf Kinderspielplatz in Windach ausgelegt

Einige kriminelle Energie hat ein bislang unbekannter Täter auf einem Spielplatz in Windach gezeigt. Wie die Dießener Polizei berichtet, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Spielplatz des Kindergartens „Maria am Wege“ Glasscherben ausgelegt. Die Scherben wurden mit Flüssigkleber auf eine Rutsche und eine Schaukel geklebt. Des Weiteren konnten Glasscherben im Sandkasten und am Türgriff einer Holzhütte festgestellt werden. Der Täter wollte hiermit zielgerecht die Verletzung von Kindern beziehungsweise der Erzieherinnen des Kindergartens herbeiführen, so die Polizei weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu verständigen. (AZ)

