Monika Drasch präsentiert in Windach ihr neues Programm

Die Uttinger Musikerin Monika Drasch will in ihrem neuen Programm fünf Botschaften vermitteln. Diese passen auch mit einem Vorhaben der Gemeinde Windach zusammen.

Auf ein musikalisches Schmankerl und einen Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten darf sich das Publikum im Windacher Pfarrsaal Maria am Wege freuen: Am Donnerstag, 17. November, gibt es dort um 19.30 Uhr die musikalische Lesung „Auf geht’s“ mit Monika Drasch, die gemeinsam mit ihren Kollegen Johannes Öllinger (Gitarre, Gesang) und Martin Danes (Akkordeon/Gesang) auftreten wird. Die studierte Musikerin mit der grünen Geige stammt aus Niederbayern, lebt aber seit 23 Jahren mit ihrer Familie in Utting. Seit 31 Jahren steht sie auf der Bühne und ist schon in vielen Gegenden der Welt aufgetreten.

Monika Drasch spielt nicht nur Geige, sondern unter anderem auch Zither, Saxofon, Drehleier und Dudelsack. Bekanntheit erlangte sie erstmals in den 1990er-Jahren, als sie beim Bairisch-Diatonischen Jodelwahnsinn mitwirkte, später spielte sie mit Hubert von Goisern, Hans Well und ihrer eigenen Band. Sie interpretiert Marienlieder, hat Literatur von Emerenz Meier und Ingeborg Bachmann auf die Bühne gebracht und begleitete Lesungen unter anderem von Gerd Holzheimer und Ilse Neubauer.

Launige Lieder zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung der Welt

Jetzt hat Monika Drasch ein neues Programm geschrieben: Angesichts von Krisen, Krieg und anderen Katastrophen wartet sie mit einer launigen Zusammenstellung von Texten und Liedern zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung auf, die die Vereinten Nationen seit 2015 mit ihrer Agenda 2030 ausgerufen hat. Dabei geht es um fünf Kernbotschaften, die auch Monika Drasch am Herzen liegen: die Würde des Menschen, den Schutz des Planeten Erde, Wohlstand für alle, Förderung des Friedens und Aufbau globaler Partnerschaften. Das scheint derzeit schwieriger denn je, doch die Künstlerin will Hoffnung auf eine bessere Welt vermitteln.

Monika Drasch: Die Herzen berühren, um die Welt zu verändern

Musikalisch garniert Drasch ihre Kernbotschaften mit Anklängen an Kinder- und Kirchenlieder, Volksmusik, Klassik und Jazz singt sie von Klima und Konflikten, über Umwelt und Naturschutz, über den Weltfrieden und das Miteinander der Völker. „Die Musik ist für mich das Medium, um Menschen auf der Herzebene zu erreichen. Wenn die Herzen berührt werden, dann verändert sich die Welt wirklich“, ist das musikalische Multitalent überzeugt.

Die musikalische Lesung findet im Zusammenhang mit der Bewerbung der Gemeinde Windach zur Fairtraide-Kommune statt. Veranstalterin des Konzerts am 17. November ist die Gemeinde Windach in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Landsberg, dem Eine-Welt-Förderverein Windach und der Volkshochschule Ammersee-West. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

