Sie setzen sich in besonderem Maß für die Gemeinschaft in Windach ein

Im vergangenen Jahr beschloss der Windacher Gemeinderat, Bürgerinnen und Bürger, die in besonderer Weise für die Gemeinde ehrenamtlich tätig waren, auszuzeichnen. Acht von ihnen wurden kürzlich bei einem feierlichen Festakt im Gasthaus „Ristorum“, dem Vereinsheim der Sportfreunde Windach, geehrt.

Die Bürgermedaille wurde dreimal vergeben. Johann Deininger war lange Vorsitzender im Katholischen Burschenverein (1978-1986) und den Kirchbergschützen Schöffelding (1992-2005) sowie Mitglied der Vorstandschaft im Soldaten- und Kriegerverein. Seine Aufgeschlossenheit und seine organisatorischen Fähigkeiten ließen das Vereinsleben des Burschenvereins wieder aufblühen. Er war zudem federführend bei der Planung und Umsetzung des Neubaus des Schützenheims beteiligt. Deininger war zudem Mitglied im Gemeinderat, Pfarrgemeinderat und Messmer.

Namhafte Künstlerinnen und Künstler treten in Windach auf

Hans Nützel organisierte in mehr als 25 Jahren in Windach über 170 Benefitsveranstaltungen des „Eine Welt Fördervereins“, zu denen Hans Nützel zahlreiche namhafte Kunstschaffende einlud. Durch diese Konzerte wurde Windach im Landkreis und darüber hinaus als Adresse für kulturelle Veranstaltungen bekannt. Viele Jahre war er auch bei den Sportfreunden Windach in den verschiedensten Funktionen ehrenamtlich tätig.

Seit über 50 Jahren gibt es in Windach eine fast professionelle Langlaufloipe. Diese verdanken die Bürgerinnen und Bürger Leo Freisleder, der in den Anfangsjahren mit seinem selbstgebauten Spurgerät unterwegs war. Dank einer Spendenaktion des „Windacher“ und der Unterstützung durch die Gemeinde konnte 2011 ein Skibob erworben werden. Freisleder brachte sich auch beim Bau einer Boule Bahn auf dem Gelände der Sportfreunde sein.

Riesiges Lager mit Biertischgarnituren, Gläsern und Kassen

Bei dem Festakt wurden auch fünf Ehrenbürgerschaften vergeben. Über 30 Jahre war Willi Rohrmoser bei den Sportfreunden ehrenamtlich als Abteilungsleiter der Fußballbegeisterten, die nicht im Spielbetrieb organisiert sind. Außerdem ist er seit über 20 Jahren aktives Mitglied bei der Feuerwehr und war 30 Jahre lang in führender Position beim Förderverein Städtepartnerschaft Isola Rizza/Windach. Seine für Windach größter Verdienst ist, dass es ohne ihn keine größeren Feste gegeben hätte. Rohrmoser hat in seinem Haus ein riesiges Lager aufgebaut, das er für alle Veranstaltungen zur Verfügung stellt: Biertischgarnituren, Geschirr, Besteck, Gläser, Lichterketten, Tischdecken, Kassen, es gibt nichts, was man bei ihm nicht bekommen kann.

Von 1990 bis 2002 war Otto Brösdorf Mitglied des Gemeinderates. Durch seinen Einsatz wurde verhindert, dass die damalige Dorfzeitung „Der Windacher“ eingestellt wurde. Er wurde Mitglied der Redaktion und übernahm die Verantwortung und sicherte somit den Fortbestand 23 Jahre lang. Während dieser Zeit übernahm er auch noch den Posten des Vorsitzenden bei den Sportfreunden Windach für sieben Jahre. Im Jahr 2013 machte er die Ausbildung zum „Seniortrainer“ und gründete den Windacher Seniorentreff, den er bis heute leitet. Im Jahr 2009 baute er zusammen mit Freunden eine Boule Bahn im Sportgelände. Brösdorf war darüber hinaus 30 Jahre als Schiedsrichter beim Fußball unterwegs.

Traudl Brösdorf ist im „Eine Welt Förderkreis Windach“ seit 22 Jahren mit verschiedenen Aufgaben betraut und unterstützt seit elf Jahren bei der Arbeit des Windacher Seniorentreffs. Eine Vielzahl von ehrenamtlichen Tätigkeiten hat sie in der Vergangenheit wahrgenommen. Zusammen mit Herrn Liebl hat sie 1984 die brachliegende öffentliche Bücherei wieder aufbereitet und 16 Jahre dort mitgearbeitet. Beim Sportverein in Windach war sie elf Jahre in der Abteilung Tennis in verschiedenen Funktionen und als Trainerin der Bambini aktiv. Beim Förderverein Isola Rizza war sie von Anfang an dabei, davon acht Jahre als Schriftführerin und über 25 Jahre an der Kasse bei der Italienischen Nacht.

2005 erhielt Wilfried Schmid für sein großes und breites ehrenamtliches Engagement bereits die Bürgermedaille der Gemeinde Windach. Auch danach war das gesellschaftliche Leben von seiner Aktivität geprägt, beispielsweise als Leiter des Windacher Adventmarktes. Zu seinem großen Engagement gehören auch 30 Jahre im Vorstand der Musikkapelle Windach, 15 Jahre als Bezirksleiter für den Verband Lech-Ammersee beim Musikbund von Ober- und Niederbayern, 35 Jahre im Vorstand der Jagdgenossenschaft Windach, 15 Jahre als Gemeinderat und seit acht Jahren als Vorstand des Verteranenvereins.

Die gute Seele der Musikkapelle Windach wird ausgezeichnet

An der Seite ihres Mannes stand in all den Jahren Marga Schmid. Sie ist das typische Beispiel dafür, dass ohne die tatkräftige Unterstützung des Ehepartners die Ausübung von Ehrenämtern nicht möglich wäre. Sie war und ist die gute Seele der Musikkapelle, war viele Jahre Organisatorin des Maibaumvereins beim jährlichen Maibaumfest in Oberwindach und auch bei allen anderen Festlichkeiten dabei. (AZ)