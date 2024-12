Transporter streift in Windach geparktes Auto

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem dunklen Transporter einen Renault Trafic gestreift, der ordnungsgemäß in einer Parklücke an der Münchener Straße in Windach abgestellt war. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Der Fahrer des Transporters entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen sind dazu aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)