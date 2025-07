Windach und Eresing unterstützen Bildungsprojekte in Tansania

Windach und Eresing schließen sich der Landkreispartnerschaft mit dem Distrikt Newala in Tansania an. Seit April 2023 besteht ein Austausch zwischen dem Landratsamt Landsberg und der Verwaltung in Newala. Gemeinsam werden aktuell Projekte zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung durchgeführt, informiert das Landratsamt Landsberg.

Auch ein Besuch in Landsberg aus Newala hat bereits stattgefunden. Im Mai 2024 hat Windachs Bürgermeister Richard Michl die sechsköpfige Delegation empfangen. Mit dabei waren auch sein Stellvertreter Ingmar Bertling, der Gemeinderätin Ute Pontius und der Klimamanager Dr. Daniel Gehr sowie Vertreter des Landkreises. Nach einem weiteren Gespräch, an dem auch Pater Maurus aus der Erzabtei St. Ottilien und Bürgermeister Michael Klotz aus Eresing teilnahmen, einigten sich die Gemeinden und der Koordinator der Partnerschaft aus Newala auf zwei Bildungsprojekte. „Wir wollen bessere berufliche Perspektiven schaffen“, so Bürgermeister Michl. Auch Eresing hatte nicht lange gezögert. „Durch die Verbindung unserer Gemeinde zum Kloster St. Ottilien und damit auch zur Abtei Ndanda in Tansania, liegt es nahe, dass wir uns engagieren“, so Bürgermeister Klotz.

Junge Frauen sollen finanziell unabhängiger werden

Beim Eresinger Projekt ist das Ziel, die Unabhängigkeit von Frauen zu fördern und frühe Eheschließungen zu verhindern. Das Projekt startet mit einer sechsmonatigen Ausbildung zur Schneiderin sowie Computer-Kursen, um die beruflichen Chancen der jungen Frauen zu verbessern. Mit der Hilfe Windachs soll ein Berufsbildungszentrum mit Platz für circa 35 Schülerinnen und Schüler gebaut werden. Die jungen Menschen, die am Bau beteiligt sind, können dort handwerkliche Fähigkeiten erlernen.

Das Projekt Eresings startet voraussichtlich im Oktober 2025. Beide Projekte können mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert werden. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt 10 Prozent. Eresing hat 3000 Euro im Haushalt eingestellt und Windach für 2026 dann 5000 Euro.