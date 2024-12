Weihnachtsüberraschung: Von Kindern für Kinder

In diesem Jahr haben sich die Schüler, Lehrer und der Elternbeirat der Grundschule Windach etwas ganz Besonderes zu Weihnachten überlegt: Alle 16 Klassen sammelten Geld, um Geschenke für schwer und lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche zu kaufen. Ihr Ziel war es, „ihnen an Weihnachten eine richtige Freude zu bereiten“, wie es die Schülerschaft ausdrückte.

Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz, deren Zentrum in Inning am Ammersee liegt und die betroffene Kinder sowie deren Familien unterstützt, zeigte sich tief bewegt und dankbar für die Aktion: „Es ist außergewöhnlich, dass Kinder selbst aktiv werden, um im Sinne der weihnachtlichen Nächstenliebe Freude, Hoffnung und Liebe an diejenigen weiterzugeben, die es dringend brauchen.“ Die Geschenke wurden von den Kindern und ihren Lehrern liebevoll verpackt und feierlich von Rektorin Barbara Döppl sowie den Elternbeiratsvertreterinnen Anna Heimerer-Kasprowicz und Julia Dreher an die Stiftung überreicht.

