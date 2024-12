Windacher Advent 2024

Am zweiten Adventswochenende fand traditionell der Windacher Advent im Schlosspark statt. Zum 19. Mal verkauften Vereine, Gruppierungen und Privatpersonen Weihnachtliches und Kulinarisches für die Pfarrei. Der Erlös wird für die Restaurierung der Bestuhlung im Pfarrsaal verwendet. Für die beiden Markttage hatte man etwas Schnee erhofft, doch es wurde nur leichter Nieselregen. Die Besucher kamen trotzdem an beiden Tagen zahlreich, bestaunten das angebotene Kunsthandwerk sowie die musikalischen Einlagen und genossen die Getränke und vor allem auch das kulinarische Angebot.

Am Samstag gestalteten die Windacher Weisenbläser, drei Hip-Hop-Gruppen und der Sauhaufen das musikalische Programm. Auch der Nikolaus schaute vorbei und beschenkte die Kleinen. Im Rahmen von „Mache Dich auf“ fand im Rathaus eine kurze Andacht statt. Bei dieser Aktion der Pfarreiengemeinschaft Windach wird im Advent ein Licht von Tür zu Tür getragen. Am Sonntag traten noch das Bambini-Orchester und die Blechbläser auf. Im Rathaus gab es an beiden Tagen eine weihnachtliche Lesung für die Kinder und eine Krippenausstellung mit musikalischer Umrahmung.

