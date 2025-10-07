Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Young People Band aus Reichling feiert mit bunter Konzertreihe

Reichling

Young People Band feiert mit bunter Konzertreihe

Der Chor aus Reichling besteht seit 30 Jahren. Unter dem Motto „Kaleidoskop“ präsentieren die Mitglieder musikalische Höhepunkte aus drei Jahrzehnten.
Von Manuela Schmid
    • |
    • |
    • |
    Die Young People Band aus Reichling feiert ihr 30-jähriges Jubiläum.
    Die Young People Band aus Reichling feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Foto: Manuela Schmid

    Die Young People Band aus Reichling feiert Jubiläum: Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens bringt der bekannte und beliebte Chor eine große Konzertreihe unter dem Motto „Kaleidoskop“ auf die Bühne. Eigentlich wollte die Band ja schon vor fünf Jahren ihr 25. Jubiläum groß feiern. Sie hatte bereits ein Musicalprojekt geprobt – doch Corona machte den Sängerinnen und Sängern dann einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freut sich die Young People Band jetzt, heuer ihr 30-jähriges Bestehen nun endlich so richtig groß feiern zu können.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden