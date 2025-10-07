Young People Band feiert mit bunter Konzertreihe

Die Young People Band aus Reichling feiert Jubiläum: Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens bringt der bekannte und beliebte Chor eine große Konzertreihe unter dem Motto „Kaleidoskop“ auf die Bühne. Eigentlich wollte die Band ja schon vor fünf Jahren ihr 25. Jubiläum groß feiern. Sie hatte bereits ein Musicalprojekt geprobt – doch Corona machte den Sängerinnen und Sängern dann einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freut sich die Young People Band jetzt, heuer ihr 30-jähriges Bestehen nun endlich so richtig groß feiern zu können.

