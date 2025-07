Zehn Monate Schüler in Indien: Emanuel Mutter aus Pestenacker stürzt sich in ein Abenteuer

Für Emanuel Mutter ist es der Beginn eines großen Abenteuers. Der 16-Jährige – eigentlich Schüler der zehnten Jahrgangsstufe am Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) – ist nach Indien gereist, um dort zehn Monate lang eine internationale Schule zu besuchen. Gegenüber unserer Redaktion verrät der Jugendliche aus Pestenacker, was er sich von seinem Auslandsaufenthalt verspricht und warum er unbedingt in das südasiatische Land wollte.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Indien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pestenacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis