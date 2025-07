Zwei Fahrzeuge sind in einen Unfall in Egling verwickelt

Am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr ist es in der Eglinger Ulrichstraße zu einem Streifzusammenstoß gekommen. In den Unfall verwickelt waren laut Polizei die Fahrzeuge eines 22-Jährigen aus dem Landkreis Kyffhäuserkreis und eines 19-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Landsberg.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 3000 Euro, so die Polizei. (AZ)