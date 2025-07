Zwei Personen werden bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr ist ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Erding mit seinem Pkw auf der Staatsstraße von Kaltenberg in Richtung Klosterlechfeld unterwegs gewesen. Auf Höhe Schwabstadl fuhr laut Polizei ein nachfolgendes Auto auf sein Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000.

Sowohl der 49-Jährige als auch der 31-jährige Fahrer des anderen Pkw erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund eines positiven Drogenschnelltests beim auffahrenden Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst, so die Polizei. Zudem erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins. (AZ)