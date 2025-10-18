Zwei Personen werden bei Unfall auf der B472 bei Peißenberg schwer verletzt

Auf der B472 ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 87-jähriger Mann aus dem Weilheimer Umland die Bundesstraße von Hohenpeißenberg kommend in Richtung Weilheim.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er laut Polizeibericht an der Anschlussstelle Peißenberg-Wörth in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenspur, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 65-jährigen Frau aus dem Landkreis Weilheim kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls riss die Vorderachse des Autos der Frau aus. Aufgrund der massiven Beschädigungen an seinem Pkw musste der 87-Jährige durch die Feuerwehr Peißenberg befreit werden. Er kam mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in das Unfallkrankenhaus Murnau.

Zwei Unfälle auf der B472 bei Peißenberg

Die 65-Jährige kam mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus Weilheim, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 17.500 Euro. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Peißenberg und Hohenpeißenberg sowie des Rettungsdiensts waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die B472 für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Bereits zuvor war es gegen 14.10 Uhr laut Polizei auf der B472 in Peißenberg zu einem Unfall gekommen. Im Bereich der Anschlussstelle Ost musste eine 22-jährige Weilheimerin demnach verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine ebenfalls 22-Jährige aus dem Landkreis zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Durch den Aufprall erlitten beide Frauen leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht, heißt es im Polizeibericht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9000 Euro, wobei eines der Autos abgeschleppt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung wurde der Verkehr für etwa eine halbe Stunde einspurig an der Unfallstelle durch die Feuerwehr Oderding vorbeigeleitet. (AZ)