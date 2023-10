Alte Männer vom Land? So repräsentativ ist der neue Bayerische Landtag

Von Jakob Stadler - vor 50 Min. Artikel anhören Shape

Wie genau bildet der Bayerische Landtag die Bevölkerung ab? Unsere Analyse zeigt: Das neue Parlament ist noch männlicher geworden – an anderer Stelle gibt es Verbesserungen.

Ein durchschnittliches Mitglied des neuen Bayerischen Landtags ist ein Mann, etwa 50 Jahre alt und wohnt in einer Kleinstadt. Das geht aus der am Dienstagabend veröffentlichten Liste der gewählten Abgeordneten des neuen Parlamentes hervor, das voraussichtlich am 30. Oktober zum ersten Mal zusammenkommen wird. Wir haben uns die Daten genauer angesehen und verglichen, inwieweit die Zusammensetzung des Parlamentes mit der Zusammensetzung der bayerischen Bevölkerung übereinstimmt – und wo es Unterschiede zwischen den Parteien gibt.

Bayerischer Landtag 2023: Nicht einmal ganz ein Viertel der Abgeordneten sind Frauen

Zuerst einmal: Das Geschlecht. Was das angeht, ist der Bayerische Landtag nicht besonders repräsentativ. Schon in der vergangenen Wahlperiode war Bayerns Parlament die Landesvertretung in Deutschland mit dem geringsten Frauenanteil: Er lag knapp unter 27 Prozent, während er in der Bevölkerung bekanntermaßen bei ziemlich genau 50 Prozent liegt. Das neue Parlament wird nun noch männlicher: Nur noch 50 der 203 Mitglieder des Landtages sind Frauen, ihr Anteil rutscht demnach knapp unter 25 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .