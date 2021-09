Denklingen

Viel Ärger um eine Stange im Denklinger Wald

Plus Fuchstal will Windräder bauen und dafür einen Kameramast auf Denklinger Flur aufstellen. Doch die Gemeinde spielt nicht mit. Was die Bürgermeister dazu sagen und wie es mit dem Vorhaben weitergeht.

Von Daniel Weber

Mit seiner Entscheidung gegen die Aufstellung eines Kameramasts hat der Gemeinderat Denklingen den Nachbarn Fuchstal gehörig vor den Kopf gestoßen. Die Anlage, die auf Denklinger Grund gebaut werden soll, ist wichtig für die drei geplanten Windräder, die Fuchstal auf dem eigenen Gemeindegebiet plant. Das LT hat mit den Bürgermeistern beider Gemeinden über das Thema gesprochen.

