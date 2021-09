Wer profitiert von der Fuchstalbahn?

Plus Derzeit wird debattiert, ob die Fuchstalbahn wieder für den Personenverkehr genutzt werden soll. Das könnte auch für Mitarbeiter der Denklinger Firma Hirschvogel Vorteile bringen. Aber es gibt Schwierigkeiten.

Wenn die Fuchstalbahn wieder zwischen Landsberg und Schongau fahren würde, könnte sie vielen Menschen aus den Gemeinden entlang der Strecke bessere Pendelmöglichkeiten bieten – oder größtenteils leer fahren und die Gemeinden trotzdem viel Geld kosten. Befürworter argumentieren, dass unter anderem die Firmen im südlichen Landkreis profitieren würden. Wir haben nachgefragt.