Denklingen

vor 2 Min.

Wird das Denklinger Vereinszentrum für die Vereine teuer?

Plus Die Vereine handeln derzeit aus, welche Kosten sie für die Nutzung des Denklinger Bürger- und Vereinszentrums tragen müssen. Offenbar will die Gemeinde viel Geld.

Von Daniel Weber

Die Arbeiten am Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) in Denklingen nähern sich ihrem Ende, bald ist das Gebäude bezugsfertig. Wie das LT nun erfahren hat, laufen die Verhandlungen zwischen der Gemeinde und den Vereinen über die Pacht – offenbar gibt es aber noch größere Meinungsverschiedenheiten über die in den Augen mancher sehr hohe Summen, die die Gemeinde sich vorstellt.

