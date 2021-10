Egling

Uhr eines Soldaten kehrt nach 100 Jahren nach Egling zurück

Plus In der Oberpfalz wird die Uhr eines Veteranen aus Egling gefunden. Auf Umwegen gelangt sie in die Lechraingemeinde zurück. Einige Fragen bleiben unbeantwortet.

Von Margit Messelhäuser

Wenn sich Gerd Miesbauer mit seinem Metalldetektor auf die Suche nach verborgenen Schätzen macht, ist er oft erfolgreich. Vor Kurzem allerdings hat er in der Oberpfalz einen Fund gemacht, der auch für ihn außergewöhnlich war. Auf einem Feld entdeckte er eine silberne Uhr, deren Geschichte in den Landkreis Landsberg führte, genauer gesagt, nach Egling. Was es mit diesem über 100 Jahre alten Fund auf sich hat, erzählen Miesbauer und Dieter Steininger vom Soldaten- und Kameradschaftsverein Egling-Heinrichshofen, der bei der Erforschung mitgeholfen hat.

