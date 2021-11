Ingolstadt

Eisarena am Schloss in Ingolstadt kommt nun doch

Ein beliebter Treffpunkt zur Weihnachtszeit in Ingolstadt ist die Eisarena am Paradeplatz vor der Kulisse des Alten Schlosses geworden. Auch heuer kann sie stattfinden..

Es war lange Zeit fraglich doch jetzt steht fest, dass es die Eisarena am Schloss in Ingolstadt geben kann. Was von 26. November bis 9. Januar dort los sein wird.

Lange war unklar, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Betrieb der Eisarena am Schloss in diesem Winter überhaupt möglich sein würde. Aufgrund der kürzlichen Änderungen der Infektionsschutzmaßnahmen steht laut IN-City der beliebten Attraktion auf dem Paradeplatz vom 26. November bis zum 9. Januar nun voraussichtlich nichts mehr im Wege. Die Eisarena wird von 22 Ingolstädter Familienunternehmen finanziell unterstützt Der Vorsitzende Thomas Deiser freut sich über die Unterstützung der Sponsoren: „Ohne das finanzielle Engagement der Familienunternehmen für Ingolstadt – einem Zusammenschluss von 22 mittelständischen Unternehmen der Stadt – wäre die Eisarena nicht machbar. Sie engagieren sich nun zum fünften Mal bei der Eisarena am Paradeplatz und haben dieses einmalige Projekt seit 2016 mit mehr als 300.000 Euro unterstützt. Zudem wird auch wieder die Stadt Ingolstadt über die Stadtwerke Freizeitanlagen GmbH als weiterer Großsponsor fungieren. Das Ensemble vor dem Schloss in Ingolstadt muss pandemiegedingt etwas umgestaltet werden Das Ensemble am Paradeplatz vor dem alten Schloss muss pandemiebedingt etwas anders gestaltet werden als gewohnt, aber laut IN-City nicht minder attraktiv. Aufgrund der Hygienevorschriften und des nicht einschätzbaren unternehmerischen Risikos wird es dieses Jahr keine große geschlossene Hütte geben. Dafür gibt es weitere Stände, mehr Platz zum Abstandhalten und zwei separate Eisstockbahnen. Schlittschuhe können mitgebracht oder wie in den Vorjahren vor Ort gegen eine kleine Gebühr ausgeliehen werden. Für weniger Geübte werden Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse angeboten, zudem ist die Reservierung der Eisstockbahnen möglich. (nr)

