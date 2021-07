Steinzeitsiedlung in Pestenacker hat ein neues Konzept

Plus Im Unesco-Weltkulturerbe in Pestenacker können Gäste nun auch selbst ausprobieren, wie man vor über 4000 Jahren lebte und arbeitete. Einige Gelegenheiten zum Experimentieren gibt es schon.

Die Steinzeitsiedlung Pestenacker zählt zum Unesco-Weltkulturerbe und ist für die Wissenschaft ein beinahe unerschöpflicher Quell neuer Erkenntnisse über die damaligen Lebensbedingungen der Menschen. Besucherinnen und Besuchern kann die Bedeutung der Fundstätte aber nur schwer begreiflich gemacht werden – denn die historischen Schätze, die bis zu 3495 Jahre alt sind, stecken zum allergrößten Teil noch im Boden. Nun hat das Areal ein neues Museumskonzept bekommen, das diese Hürde überwinden soll.